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У Німеччині планують спростити правила легальної зміни статі

У Німеччині планують спростити правила легальної зміни статі

Київ • УНН

 • 210041 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Уряд Німеччини у четвер представив плани, які спростять трансгендерам легальну зміну імені та статі, скасувавши існуючі десятиліттями правила, що вимагають від них отримання експертної оцінки та дозволу суду. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Відповідно до «закону про самовизначення» дорослі зможуть без додаткових формальностей змінювати своє ім'я та юридичну стать у РАГСах.

Існуючий «закон про транссексуалів», який набув чинності в 1981 році, в даний час вимагає, щоб люди отримували оцінки від двох експертів, чия підготовка та досвід дозволяють їм «достатньо знати конкретні проблеми транссексуалізму», а потім рішення суду про зміну статі в офіційних документах.

За минулі роки Верховний суд Німеччини скасував інші положення, які вимагали від трансгендерів розлучення та стерилізації, а також проведення операції зі зміни статі.

Існуючий закон «дихає духом 70-х», заявила міністр у справах сім'ї Німеччини Ліза Паус.

«На той час держава хотіла допомогти людям, яких вважали психічно хворими, і ставила при цьому високі перешкоди», - додала вона.

Нинішні вимоги «не просто тривалі та дорогі, вони також глибоко принизливі, але, перш за все, вони зайві», — заявила Паус.

Пропоновані нові правила передбачають, що неповнолітні віком 14 років і старші можуть змінити своє ім'я та законну стать за згодою їхніх батьків або опікунів. Якщо вони не згодні, підлітки можуть попросити суд у сімейних справах скасувати їхнє рішення.

У разі дітей до 14 років батьки чи опікуни повинні будуть подати заяву до РАГСу від їхнього імені.

Після офіційної реєстрації зміни імені та статі подальші зміни не будуть дозволені протягом року, і це положення покликане «забезпечити серйозність бажання змінитись». У запропонованому законодавстві основна увага приділяється правосуб'єктності фізичних осіб.

Ключові пункти плану, опублікованого у четвер, також включають невказаний розмір компенсації трансгендерам та інтерсексуалам, які «постраждали від тілесних ушкоджень чи примусового розлучення відповідно до законодавства».

Контекст

Ця зміна є другою в серії запланованих лібералізаційних реформ, за які взявся уряд Шольца з моменту вступу на посаду у грудні. Минулого тижня законодавці проголосували за відміну заборони на «рекламу» абортів, яка в минулому призводила до судового переслідування лікарів за надання інформації про процедуру потенційним пацієнткам.

Коаліційний уряд має намір наприкінці цього року розробити закон, який легалізує продаж канабісу з рекреаційною метою.

Він також хоче полегшити шлях до громадянства Німеччини, зняти обмеження на подвійне громадянство та знизити мінімальний вік для голосування на національних виборах та виборах до Європейського Союзу з 18 до 16 років.

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