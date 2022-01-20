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В Германии бывшего Папу Римского обвинили в бездействии из-за сексуального насилия в церкви

В Германии бывшего Папу Римского обвинили в бездействии из-за сексуального насилия в церкви

Киев • УНН

 • 18285 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Германии мюнхенская юридическая фирма опубликовала отчет, в котором обвинила бывшего Папу Римского Бенедикта XVI в бездействии на фоне случаев сексуального насилия в католической церкви. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Результаты расследования, проведенного по заказу церкви мюнхенской юридической фирмой, опубликованные в четверг, показали, что в двух случаях священники под властью будущего папы были привлечены к уголовной ответственности за злоупотребления, но им было разрешено оставаться в священническом служении. По крайней мере, один совершил повторное преступление после повторного приема на службу.

В отчете мюнхенской юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl, подготовленном по заказу архиепископии Мюнхен-Фрайзинг, изучается рассмотрение дел о сексуальном насилии со стороны духовенства в архиепископии с 1945 по 2019 год.

Отмечается, что Папа Бенедикт представил 82 страницы письменных ответов на вопросы следователей, касающиеся его пребывания на посту архиепископа Мюнхена-Фрайзинга с 1977 по 1982 год. Бенедикт, которому сейчас 94 года, ушел с поста Папы в 2013 году и живет в Ватикане.

В 1980 году Бенедикт, который в то время был кардиналом Йозефом Ратцингером, принял участие в собрании, на котором было принято решение о повторном допуске к служению священника, обвиненного в жестоком обращении, по словам Ульриха Вастля, одного из юристов, проводивших расследование и обнародовавшего отчет на пресс-конференции в Мюнхене в четверг.

Бенедикт сказал, что его не было на встрече, но мистер Вастл сказал, что это неправдоподобно. Адвокат процитировал протокол собрания, в котором указано, что Бенедикт присутствовал и выступал на собрании.
Когда дело этого священника стало достоянием общественности в 2010 году, архиепископия заявила, что будущий папа не знал о восстановлении священника в должности и что его тогдашний главный администратор взял на себя всю ответственность.

В своих письменных ответах Бенедикт отрицал правонарушения во всех случаях, сказал Мартин Пуш, другой адвокат, участвовавший в расследовании.

Этот же адвокат выразил раздражение по поводу того, что Бенедикт, по-видимому, преуменьшает значение дела с участием священника, который был переведен в его епархию после того, как ранее обвинялся в педофилии. Бенедикт утверждал, что мужчина не прикасался к детям физически и не действовал в профессиональном качестве во время жестокого обращения.

По словам адвоката, заявление Бенедикта о том, что священник не был виновником жестокого обращения в узком смысле, несовместимо с немецкими законами, в том числе с теми, которые действовали в то время.

В другом случае, изученном во время расследования, клирик, осужденный за пределами Германии, был принят на службу в Мюнхенскую архиепископию, несмотря на то, что кардинал Ратцингер знал о его истории.

Папа Бенедикт отверг любую ответственность за это дело в своем общении с юридической фирмой. Но Пуш сказал, что его заявление о том, что он ничего не знал, трудно согласовать с выводами расследования.

В отчете также обвиняются другие лидеры архиепископии, в том числе нынешний архиепископ кардинал Рейнхард Маркс, который, по его словам, также неправильно рассматривал дела о злоупотреблениях, уделяя им недостаточное внимание и прозрачность.

Марион Вестфаль, партнер-основатель юридической фирмы, сказала, что сожалеет о том, что кардинал Маркс отклонил приглашение принять участие в пресс-конференции в четверг в Мюнхене, учитывая то, что она назвала “понятной заинтересованностью тех, кто пострадал от жестокого обращения, в признании”.

Позднее в четверг кардинал Маркс выступил по телевидению с извинениями от имени епархии.

“Мои мысли обращены к тем, кто пострадал от сексуального насилия в церкви... Я потрясен и стыжусь. Как архиепископ прошу от имени епархии прощения”, — заявил он.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что в ближайшие дни Ватикан проведет “тщательное и подробное изучение” документа.

Напомним

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI просил убрать свое имя из обложки книги о целибате. В ней выражено несогласие с Папой Франциском.

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