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Бывший Папа Римский попросил убрать свое имя из обложки книги, из-за несогласия с Франциском

Бывший Папа Римский попросил убрать свое имя из обложки книги, из-за несогласия с Франциском

Киев  •  УНН

 • 19404 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Бывший Папа Римский Бенедикт XVI просил убрать свое имя из обложки книги о целибат. В ней выражено несогласие с Папой Франциском, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Секретарь Бенедикта XVI архиепископ Георг Гансвайн заявил Reuters, что бывший Папа римский просил удалить свое имя с обложки книги “Из глубин наших сердец”, в которой резко критикуется идея ослабить целибат для священников католической церкви.

По словам Гансвайна, с такой просьбой он обратился к гвинейскому кардиналу Роберу Сара — основному автору книги, который в Ватикане отвечает за вопросы богослужебной практики.

После того, как французское издание Le Figaro опубликовало фрагменты книги, некоторые эксперты посчитали, что бывший понтифик впервые вступил в открытую полемику с нынешним Папой Франциском, который ранее заявлял, что не считает безбрачие канонической догмой, которая не подлежит изменениям.

92-летний Бенедикт XVI был Папой римским с 2005 по 2013 год. Стал первым за 600 лет предстоятелем католической церкви, который добровольно ушел на покой, объяснив это “божьим откровением”. Сохраняет за собой формальный титул Папы.

Презентация книги “Из глубин наших сердец” назначена на 15 января.

Как писал УНН, Папа Римский публично извинился за инцидент с женщиной.

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