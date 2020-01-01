Папа Римський публічно вибачився через інцидент з жінкою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Папа Римський Франциск під час традиційної проповіді публічно вибачився за те, що вдарив по руці жінку на площі Святого Петра, яка хотіла до нього звернутися. Кадри виступу понтифіка опублікувала в середу газета La Repubblica, пише УНН.
“Любов робить тебе терплячим. Але іноді ми втрачаємо терпіння. У тому числі і я. Я прошу вибачення за вчорашній жахливий приклад”, — сказав Франциск під час свого виступу.
Напередодні ввечері Папа Римський вийшов на площу Святого Петра у Ватикані, щоб подивитися на встановлений там різдвяний вертеп і поспілкуватися з віруючими. У той момент, коли він відходив від присутніх на площі людей, одна жінка схопила понтифіка за руку і різко потягнула до себе. Папа Римський спробував вирватися і у відповідь обурено ляснув жінку по руці. Ці кадри поширилися в ЗМІ і соцмережах і викликали негативну реакцію.