Колишній Папа Римський попросив прибрати своє ім'я з обкладинки книги, через незгоду з Франциском
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Колишній Папа Римський Бенедикт XVI просив прибрати своє ім’я з обкладинки книги про целібат. У ній виражено незгоду з Папою Франциском, пише УНН з посиланням на Reuters.
Секретар Бенедикта XVI архієпископ Георг Гансвайн заявив Reuters, що колишній Папа Римський просив видалити своє ім’я з обкладинки книги “З глибин наших сердець”, в якій різко критикується ідея послабити целібат для священиків католицької церкви.
За словами Гансвайна, з таким проханням він звернувся до гвінейського кардинала Роберу Сара — основному автору книги, який у Ватикані відповідає за питання богослужбової практики.
Після того, як французьке видання Le Figaro опублікувало фрагменти книги, деякі експерти порахували, що колишній понтифік вперше вступив у відкриту полеміку з нинішнім Папою Франциском, який раніше заявляв, що не вважає безшлюбність канонічної догмою, яка не підлягає змінам.
92-річний Бенедикт XVI був Папою Римським з 2005 по 2013 рік. Став першим за 600 років предстоятелем католицької церкви, який добровільно пішов на спочинок, пояснивши це “божим одкровенням”. Зберігає за собою формальний титул Папи.
Презентація книги “З глибин наших сердець” призначена на 15 січня.
Як писав УНН, Папа Римський публічно вибачився через інцидент з жінкою.