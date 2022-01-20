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У Німеччині колишнього Папу Римського звинуватили у бездіяльності через сексуальне насильство в церкві

У Німеччині колишнього Папу Римського звинуватили у бездіяльності через сексуальне насильство в церкві

Київ • УНН

 • 18288 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Німеччині Мюнхенська юридична фірма опублікувала звіт, в якому звинуватила колишнього Папу Римського Бенедикта XVI в бездіяльності на тлі випадків сексуального насильства у католицькій церкві. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Результати розслідування, проведеного на замовлення Церкви мюнхенською юридичною фірмою, опубліковані в четвер, показали, що в двох випадках священики під владою майбутнього Папи були притягнуті до кримінальної відповідальності за зловживання, але їм було дозволено залишатися в священицькому служінні. Принаймні, один вчинив повторний злочин після повторного прийому на службу.

У звіті Мюнхенської юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl, підготовленому на замовлення архієпископії Мюнхен-Фрайзінг, вивчається розгляд справ про сексуальне насильство з боку духовенства в архієпископії з 1945 по 2019 рік.

Зазначається, що Папа Бенедикт представив 82 сторінки письмових відповідей на запитання слідчих, що стосуються його перебування на посаді архієпископа Мюнхена-Фрайзінга з 1977 по 1982 рік. Бенедикт, якому зараз 94 роки, пішов з посади Папи в 2013 році і живе у Ватикані.

У 1980 році Бенедикт, який на той час був кардиналом Йозефом Ратцінгером, взяв участь у зборах, на яких було прийнято рішення про повторний допуск до служіння священика, звинуваченого в жорстокому поводженні, за словами Ульріха Вастля, одного з юристів, які проводили розслідування і оприлюднили звіт на прес-конференції в Мюнхені в четвер.

Бенедикт сказав, що його не було на зустрічі, але містер Вастль сказав, що це неправдоподібно. Адвокат процитував протокол зборів, в якому зазначено, що Бенедикт був присутній і виступав на зборах.
Коли справа цього священика стала надбанням громадськості в 2010 році, архієпископія заявила, що майбутній папа не знав про відновлення священика на посаді і що його тодішній головний адміністратор взяв на себе всю відповідальність.

У своїх письмових відповідях Бенедикт заперечував правопорушення у всіх випадках, сказав Мартін Пуш, інший адвокат, який брав участь у розслідуванні.

Цей же адвокат висловив роздратування з приводу того, що Бенедикт, мабуть, применшує значення справи за участю священика, який був переведений в його єпархію після того, як раніше звинувачувався в педофілії. Бенедикт стверджував, що чоловік не торкався до дітей фізично і не діяв у професійній якості під час жорстокого поводження.

За словами адвоката, заява Бенедикта про те, що священик не був винуватцем жорстокого поводження у вузькому сенсі, несумісна з німецькими законами, в тому числі з тими, які діяли в той час.

В іншому випадку, вивченому під час розслідування, клірик, засуджений за межами Німеччини, був прийнятий на службу в мюнхенську архієпископію, незважаючи на те, що кардинал Ратцінгер знав про його історію.

Папа Бенедикт відкинув будь-яку відповідальність за цю справу у своєму спілкуванні з юридичною фірмою. Але Пуш сказав, що його заяву про те, що він нічого не знав, важко узгодити з висновками розслідування.

У звіті також звинувачуються інші лідери архієпископії, в тому числі нинішній Архієпископ кардинал Рейнхард Маркс, який, за його словами, також неправильно розглядав справи про зловживання, приділяючи їм недостатню увагу і прозорість.

Маріон Вестфаль, партнер-засновник юридичної фірми, сказала, що шкодує, що кардинал Маркс відхилив запрошення взяти участь у пресконференції в четвер у Мюнхені, враховуючи те, що вона назвала "зрозумілою зацікавленістю тих, хто постраждав від жорстокого поводження, у визнанні".

Пізніше в четвер кардинал Маркс виступив по телебаченню з вибаченнями від імені єпархії.

"Мої думки звернені до тих, хто постраждав від сексуального насильства в церкві. Я вражений і соромлюся. Як архієпископ прошу від імені єпархії вибачення", - заявив він.

Представник Ватикану Маттео Бруні заявив, що в найближчі дні Ватикан проведе "ретельне і докладне вивчення" документа.

Нагадаємо

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI просив прибрати своє ім'я з обкладинки книги про целібат. У ній виражено незгоду з Папою Франциском.

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