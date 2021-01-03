В Германии существует консенсус о продлении локдауна после 10 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министры разных федеральных земель Германии в выходные дни дали понять, что не видят оснований для ослабления нынешнего жесткого локдауна, срок действия которого истекает 10 января, передает УНН со ссылкой на DW.
В частности, за продолжение локдауна выступают глава правительства Баварии Маркус Зедер, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, руководитель правительства Тюрингии Бодо Рамелов, премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Газелофф и ряд других руководителей земельных правительств.
Отмечается, что открытым пока остается разве что вопрос, как долго должны продолжаться ограничения, а также стоит ли открывать школы на детские сады.
Так, по данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, земли, наиболее пострадавшие от нынешней волны пандемии, требуют продления силы локдауна до 31 января. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Саксонии и Тюрингии. Похожего мнения придерживается и федеральное правительство. Зато Бремен, Гамбург и Гессен предпочли бы продлить действие нынешнего локдауна только на две недели.
Кроме того, пока нет единства относительно точной даты открытия для обучения школ и детских садов, отмечает издание.
На 5 января запланированы консультации между канцлером Германии Ангелой Меркель и главами правительств земель по локдауну, который в той или иной степени, продолжается в Германии уже два месяца, пишет издание.
Между тем, по данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 3 января семидневный показатель заболеваемости коронавирусом составил 139,6 на 100 тысяч жителей. Целью федерального правительства является достичь с помощью локдауна снижения заболеваемости до показателя 50 новых инфекций на 100 тысяч населения за семь дней.
Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель во время традиционного обращения 31 декабря назвала 2020 год самым сложным за все время ее канцлерства. Также она поблагодарила всех немцев за терпение и дисциплину во времена пандемии.