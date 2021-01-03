У Німеччині існує консенсус щодо подовження локдауну після 10 січня

Зокрема, за продовження локдауну виступають глава уряду Баварії Маркус Зедер, прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль, керівник уряду Тюрингії Бодо Рамелов, прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф та низка інших очільників земельних урядів.

Зазначається, що відкритими наразі залишаються хіба що питання, як довго мають тривати обмеження, а також чи варто відкривати школи на дитячі садки.

Так, за даними Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, землі, що найбільше постраждали від нинішньої хвилі пандемії, вимагають подовження чинності локдауну до 31 січня. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Саксонію і Тюрингію. Схожої думки дотримується й федеральний уряд. Натомість Бремен, Гамбург і Гессен воліли б подовжити дію нинішнього локдауну тільки на два тижні.

Крім того, поки що немає єдності щодо точної дати відкриття для навчання шкіл та дитячих садочків, зазначає видання.

На 5 січня заплановано консультації між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель та головами урядів земель щодо локдауну, який, у тій чи іншій мірі, триває в Німеччині вже два місяці, пише видання.

Тим часом, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 3 січня семиденний показник захворюваності коронавірусом становив 139,6 на 100 тисяч жителів. Метою федерального уряду є досягти за допомогою локдауну зниження захворюваності до показника 50 нових інфекцій на 100 тисяч населення за сім днів.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Анґела Меркель під час традиційного звернення 31 грудня назвала 2020 рік найскладнішим за весь час її канцлерства. Також вона подякувала всім німцям за терпіння і дисципліну в часи пандемії.