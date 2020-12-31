Меркель назвала 2020 рік найскладнішим за останні півтора десятиліття

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 5786 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 18070 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42908 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 91276 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177450 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205826 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180415 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171597 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115489 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89786 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 8758 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 205155 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236555 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325286 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5728 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8930 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44957 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48231 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52592 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Меркель назвала 2020 рік найскладнішим за останні півтора десятиліття

Київ • УНН

 • 9195 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час традиційного звернення 31 грудня назвала 2020 рік найскладнішим за весь час її канцлерства. Також вона подякувала всім німцям за терпіння і дисципліну в часи пандемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Меркель назвала 2020 рік найскладнішим за останні півтора десятиліття

"Глава уряду подякувала німцям за їхнє дисципліноване носіння масок і дотримання дистанції", - пише видання.

За словами Меркель, увага до інших, здатність обмежувати себе і усвідомлення почуття солідарності є ознаками людяності суспільства.

"Я думаю, що не перебільшую, коли кажу: ніколи за останні 15 років ми всі не вважали старий рік таким складним. І, незважаючи на всі турботи та певний скептицизм, ніколи ми не очікували нового року з такою великою надією", - сказала Меркель у своєму зверненні.

Боротьба з пандемією COVID-19 є "завданням століття у політичному, соціальному та економічному планах", вважає канцлерка. Вона закликала співгромадян проявити терпіння і витримку навіть на тлі масової вакцинації.

"Це важкі часи для нашої країни - і вони залишаться такими ще довгий час", - визнала Меркель і додала, що "зима буде важкою", і кожен повинен дотримуватися правил, аби стримати пандемію.

Також вона зазначила, що декілька днів тому у надії на краще з'явилися обличчя - ними стали ті люди, яким вже встигли ввести першу дозу вакцини від коронавірусу. Сама Меркель заявила, що зробить щеплення, коли настане її черга.

Канцлер ФРН зауважила, що не можна лишати поза увагою нові завдання та виклики у сучасному динамічному та мінливому світі. Вірус SARS-CoV-2 буде не єдиною темою у новому році, зазначила вона. Світ швидко і фундаментально змінюється, тому Німеччині необхідно "з усією силою і креативністю розвивати сміливі ідеї для майбутнього". Як приклад вона назвала ідеї у сферах економіки та транспорту, які б не мали негативного впливу на клімат.

Додається, що це телезвернення Анґели Меркель до співгромадян, ймовірно, стане останнім для неї в якості глави уряду. У ньому глава уряду нагадала, що не кандидуватиме на виборах до Бундестагу восени наступного року.

Меркель очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС) протягом 18 років. У 2018 році вона повідомила, що вирішила піти з цієї посади. Того ж року на її місце обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Утім у лютому 2020 року вона заявила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини.

За посаду нового очільника ХДС змагаються троє кандидатів. Утім, вибори голови партії змушені були перенести через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що пройде вакцинацію від коронавірусної інфекції, коли настане її черга.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26