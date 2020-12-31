Меркель назвала 2020 рік найскладнішим за останні півтора десятиліття

"Глава уряду подякувала німцям за їхнє дисципліноване носіння масок і дотримання дистанції", - пише видання.

За словами Меркель, увага до інших, здатність обмежувати себе і усвідомлення почуття солідарності є ознаками людяності суспільства.

"Я думаю, що не перебільшую, коли кажу: ніколи за останні 15 років ми всі не вважали старий рік таким складним. І, незважаючи на всі турботи та певний скептицизм, ніколи ми не очікували нового року з такою великою надією", - сказала Меркель у своєму зверненні.

Боротьба з пандемією COVID-19 є "завданням століття у політичному, соціальному та економічному планах", вважає канцлерка. Вона закликала співгромадян проявити терпіння і витримку навіть на тлі масової вакцинації.

"Це важкі часи для нашої країни - і вони залишаться такими ще довгий час", - визнала Меркель і додала, що "зима буде важкою", і кожен повинен дотримуватися правил, аби стримати пандемію.

Також вона зазначила, що декілька днів тому у надії на краще з'явилися обличчя - ними стали ті люди, яким вже встигли ввести першу дозу вакцини від коронавірусу. Сама Меркель заявила, що зробить щеплення, коли настане її черга.

Канцлер ФРН зауважила, що не можна лишати поза увагою нові завдання та виклики у сучасному динамічному та мінливому світі. Вірус SARS-CoV-2 буде не єдиною темою у новому році, зазначила вона. Світ швидко і фундаментально змінюється, тому Німеччині необхідно "з усією силою і креативністю розвивати сміливі ідеї для майбутнього". Як приклад вона назвала ідеї у сферах економіки та транспорту, які б не мали негативного впливу на клімат.

Додається, що це телезвернення Анґели Меркель до співгромадян, ймовірно, стане останнім для неї в якості глави уряду. У ньому глава уряду нагадала, що не кандидуватиме на виборах до Бундестагу восени наступного року.

Меркель очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС) протягом 18 років. У 2018 році вона повідомила, що вирішила піти з цієї посади. Того ж року на її місце обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Утім у лютому 2020 року вона заявила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини.

За посаду нового очільника ХДС змагаються троє кандидатів. Утім, вибори голови партії змушені були перенести через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що пройде вакцинацію від коронавірусної інфекції, коли настане її черга.