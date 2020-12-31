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Меркель пообіцяла зробити щеплення від COVID-19 в порядку черги

Київ • УНН

 • 11591 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що пройде вакцинацію від коронавірусної інфекції, коли настане її черга. Про це повідомляє телеканал DW, передає УНН.

Меркель пообіцяла зробити щеплення від COVID-19 в порядку черги

“Я теж будуть вакцинуватися, коли буде моя черга”, — сказала канцлер. За словами Меркель вакцина від коронавірусу є “одним із символів надії”.

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У Німеччині вакцинація проти коронавірусу почалася з 27 грудня. В країні використовують препарат компаній Pfizer і BioNTech. В першу чергу в Німеччині прищеплюють людей старше 80 років, постояльців і співробітників будинків престарілих, медперсонал. Слідом ідуть люди старше 70 років, поліцейські і соціальні працівники. Меркель (66 років) відноситься до третьої групи з віковими обмеженнями до 60 років. Однак період отримання щеплення визначається місцевою владою відповідно до заявок і кількістю доступної вакцини.

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