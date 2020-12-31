Меркель пообіцяла зробити щеплення від COVID-19 в порядку черги

“Я теж будуть вакцинуватися, коли буде моя черга”, — сказала канцлер. За словами Меркель вакцина від коронавірусу є “одним із символів надії”.

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У Німеччині вакцинація проти коронавірусу почалася з 27 грудня. В країні використовують препарат компаній Pfizer і BioNTech. В першу чергу в Німеччині прищеплюють людей старше 80 років, постояльців і співробітників будинків престарілих, медперсонал. Слідом ідуть люди старше 70 років, поліцейські і соціальні працівники. Меркель (66 років) відноситься до третьої групи з віковими обмеженнями до 60 років. Однак період отримання щеплення визначається місцевою владою відповідно до заявок і кількістю доступної вакцини.

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