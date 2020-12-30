МОЗ України обговорило поставку вакцини AstraZeneca від COVID-19

“Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з Алеком ван Гелдером, виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca. Сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни та логістику постачання вакцини проти COVID-19 в Україну”, — йдеться у повідомленні.

За словами Максима Степанова, протягом декількох місяців МОЗ України налагоджує активну та ефективну комунікацію з головним офісом компанії AstraZeneca.

“Сьогодні ми вже обговорили логістику та терміни поставки вакцин проти COVID-19 компанії AstraZeneca в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблено план вакцинації населення”, — зазначив Степанов.

Вказано, що 30 грудня вакцина “Оксфорд-AstraZeneca” була схвалена для використання у Великій Британії. Перші щеплення жителям країни будуть проведені вже в наступний понеділок.

“Зі свого боку виконавчий директор із міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca наголосив на готовності до активної співпраці з Україною”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати першу партію китайської вакцини від COVID-19 в лютому.