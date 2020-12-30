Минздрав Украины обсудил поставку вакцины AstraZeneca от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером, во время которого обсудил предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украине. Компания готова к сотрудничеству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства здравоохранения Украины.
“Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с Алеком ван Гелдером, исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca. Стороны обсудили предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украине”, — говорится в сообщении.
По словам Максима Степанова, в течение нескольких месяцев Минздрав Украины налаживает активную и эффективную коммуникацию с главным офисом компании AstraZeneca.
“Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca в Украине. Наше государство полностью готову к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения”, — отметил Степанов.
Указано, что 30 декабря вакцина “Оксфорд-AstraZeneca” была одобрена для использования в Великобритании. Первые прививки жителям страны будут проведены уже в следующий понедельник.
“Со своей стороны исполнительный директор по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной”, — указано в сообщении.
Напомним, Украина рассчитывает получить первую партию китайской вакцины от COVID-19 в феврале.