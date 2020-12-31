Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пройдет вакцинацию от коронавирусной инфекции, когда наступит ее очередь. Об этом сообщает телеканал DW, передает УНН.
“Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь”, — сказала канцлер. По словам Меркель вакцина от коронавируса является “одним из символов надежды”.
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В Германии вакцинация против коронавируса началась с 27 декабря. В стране используют препарат компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь в Германии прививают людей старше 80 лет, постояльцев и сотрудников домов престарелых, медперсонал. Следом идут люди старше 70 лет, полицейские и социальные работники. Меркель (66 лет) относится к третьей группе с возрастными ограничениями до 60 лет. Однако период получения прививки определяется местными властями в соответствии с заявками и количеством доступной вакцины.
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