Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке очереди

“Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь”, — сказала канцлер. По словам Меркель вакцина от коронавируса является “одним из символов надежды”.

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В Германии вакцинация против коронавируса началась с 27 декабря. В стране используют препарат компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь в Германии прививают людей старше 80 лет, постояльцев и сотрудников домов престарелых, медперсонал. Следом идут люди старше 70 лет, полицейские и социальные работники. Меркель (66 лет) относится к третьей группе с возрастными ограничениями до 60 лет. Однако период получения прививки определяется местными властями в соответствии с заявками и количеством доступной вакцины.

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