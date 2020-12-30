Кількість смертей від COVID-19 у Німеччині вперше перевищила 1000 за добу

За 24 години виявлено 22 459 нових випадків зараження, загальна кількість інфікованих перевищила 1,68 млн.

Як пише DW, у найближчі місяці в Німеччині буде рости готовність населення зробити щеплення від коронавірусу.

“Щеплені перестають боятися пандемії, вони можуть розслабитися і відчувають себе краще. Це стане заразним — але вже в позитивному сенсі”, — таку думку висловив в інтерв’ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland глава німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнхардт.

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За даними соцопитувань, сьогодні трохи більше половини жителів Німеччини готові зробити щеплення від коронавірусу. Для формування стійкого імунітету, однак, необхідно, щоб вакцинували від 65 до 70 відсотків населення.

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