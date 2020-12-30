Кількість смертей від COVID-19 у Німеччині вперше перевищила 1000 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вперше у Німеччині число летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом, перевищило 1 тисячу осіб за добу. За даними Інституту імені Роберта Коха, за останню добу в країні померло 1129 пацієнтів, в цілому з початку пандемії — 32 107, передає УНН.
За 24 години виявлено 22 459 нових випадків зараження, загальна кількість інфікованих перевищила 1,68 млн.
Як пише DW, у найближчі місяці в Німеччині буде рости готовність населення зробити щеплення від коронавірусу.
“Щеплені перестають боятися пандемії, вони можуть розслабитися і відчувають себе краще. Це стане заразним — але вже в позитивному сенсі”, — таку думку висловив в інтерв’ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland глава німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнхардт.
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За даними соцопитувань, сьогодні трохи більше половини жителів Німеччини готові зробити щеплення від коронавірусу. Для формування стійкого імунітету, однак, необхідно, щоб вакцинували від 65 до 70 відсотків населення.
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