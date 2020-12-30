Количество смертей от COVID-19 в Германии впервые превысило 1000 за сутки

За 24 часа выявлено 22459 новых случаев заражения, общее количество инфицированных превысило 1,68 млн.

Как пишет DW, в ближайшие месяцы в Германии будет расти готовность населения сделать прививку от коронавируса.

“Привитые перестают бояться пандемии, они могут расслабиться и чувствуют себя лучше. Это станет заразным — но уже в положительном смысле”, — такое мнение высказал в интервью изданию группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхардт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС приобретет дополнительные 100 млн доз вакцины Biontech/Pfizer

По данным соцопросов, сегодня чуть больше половины жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. Для формирования устойчивого иммунитета, однако, необходимо, чтобы вакцинировали от 65 до 70 процентов населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии восемь сотрудников дома престарелых получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19