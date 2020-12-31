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Меркель назвала 2020 год самым сложным за последние полтора десятилетия

Киев • УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время традиционного обращения 31 декабря назвала 2020 год самым сложным за все время ее канцлерства. Также она поблагодарила всех немцов за терпение и дисциплину во времена пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Меркель назвала 2020 год самым сложным за последние полтора десятилетия

"Глава правительства поблагодарила немцев за их дисциплинированное ношение масок и соблюдение дистанции", - пишет издание.

По словам Меркель, внимание к другим, способность ограничивать себя и осознание чувства солидарности являются признаками человечности общества.

"Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет мы все не считали старый год таким сложным. И, несмотря на все заботы и определенный скептицизм, никогда мы не ожидали нового года с такой большой надеждой", - сказала Меркель в своем обращении.

Борьба с пандемией COVID-19 является "задачей века в политическом, социальном и экономическом планах", считает канцлер. Она призвала сограждан проявить терпение и выдержку даже на фоне массовой вакцинации.

"Это тяжелые времена для нашей страны - и они останутся такими еще долгое время", - признала Меркель и добавила, что "зима будет тяжелой", и каждый должен придерживаться правил, чтобы сдержать пандемию.

Также она отметила, что несколько дней назад в надежде на лучшее появились лица - ими стали те люди, которым уже успели ввести первую дозу вакцины от коронавируса. Сама Меркель заявила, что сделает прививки, когда наступит ее очередь.

Канцлер ФРГ отметила, что нельзя оставлять без внимания новые задачи и вызовы в современном динамичном и меняющемся мире. Вирус SARS-CoV-2 будет не единственной темой в новом году, отметила она. Мир быстро и фундаментально меняется, поэтому Германии необходимо "со всей силой и креативностью развивать смелые идеи для будущего". В качестве примера она назвала идеи в сферах экономики и транспорта, которые не имели негативного влияния на климат.

Добавляется, что это телеобращение Ангелы Меркель к согражданам, вероятно, станет последним для нее в качестве главы правительства. В нем глава правительства напомнила, не будет кандидатом на выборах в Бундестаг осенью следующего года.

Меркель возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС) в течение 18 лет. В 2018 году она сообщила, что решила уйти с этой должности. В том же году на ее место избрали Аннеґрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Впрочем, в феврале 2020 году она заявила, что покинет пост главы ХДС и не будет выдвигаться на пост канцлера Германии.

За пост нового главы ХДС соревнуются три кандидата. Впрочем, выборы главы партии вынуждены были перенести из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пройдет вакцинацию от коронавирусной инфекции, когда наступит ее очередь.

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