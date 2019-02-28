В Германии до двух лет осудили племянника Дмитрия Киселева

Как отмечается, Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. По этим статьям ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2014-го он прошел боевую подготовку в лагере под Санкт-Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многие и говорит в пользу этого. Кроме того, судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, так как, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев вспомнил, что его племянник уехал воевать как "доброволец", и участвовал в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины. Если Киселева обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура. Он уже дал показания, что был на Донбассе, но утверждает, что никого не убивал, говорится в сообщении телеканала.

Напомним, 27 февраля в Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселева.