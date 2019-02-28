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У Німеччині до двох років засудили племінника Дмитра Кисельова

У Німеччині до двох років засудили племінника Дмитра Кисельова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Німеччині у четвер, 28 лютого, племінника російського телеведучого Дмитра Кисельова, Сергія Кисельова, засудили до двох років і трьох місяців ув'язнення за підготовку до участі у бойових діях на сході України. Про це повідомив російський телеканал RTVI, який перебував у суді, передає УНН.

Як зазначається, Кисельова-молодшого звинувачували в підготовці тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці, і в порушенні закону про зберігання зброї. За цими статтями йому загрожувало до десяти років позбавлення волі.

За версією слідства, у серпні 2014 року він пройшов бойову підготовку в таборі під Санкт-Петербургом і вчився поводитися з автоматом і пістолетом. Кисельов частково визнав провину, тому держобвинувач, захист і суд домовилися, що покарання обмежиться терміном в 2-2,5 роки позбавлення волі.

При винесенні вироку суддя зазначив, що точно довести проходження обвинуваченим бойової підготовки не вдалося, хоча багато і говорить на користь цього. Крім того, суддя врахував, що у Кисельова немає судимості. При винесенні вироку з нього зняли обвинувачення у порушенні закону про контроль над зброєю, тому що, за словами судді, це все одно сильно б не вплинуло на сукупність покарання.

Справу проти Сергія Кисельова завели після інтерв'ю його дядька, яке вийшло навесні 2016 року. У ньому Дмитро Кисельов згадав, що його племінник поїхав воювати як "доброволець", і брав участь у боях "десь під Горлівкою". Навесні 2018 року поліція отримала європейський ордер на його арешт. Кисельова-молодшого затримали у Болгарії і відправили до Німеччини.

На цьому процесі, який вела баварська прокуратура, розглядалася тільки підготовка Кисельова до участі в бойових діях на сході України. Якщо Кисельова звинуватять в участі безпосередньо в бойових діях, то ця справа буде вести вже федеральна прокуратура. Він уже дав свідчення, що був на Донбасі, але стверджує, що нікого не вбивав, йдеться у повідомленні телеканалу. 

Нагадаємо, 27 лютого у Німеччині розпочався суд над племінником Дмитра Кисельова.

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