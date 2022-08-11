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В Никополе повреждено более 400 жилых домов, а 11 полностью разрушены - ОВА

Киев • УНН

 • 117083 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Враг целенаправленно совершает атаки исключительно в отношении мирного населения, используя крылатые и баллистические ракеты, ствольную артиллерию и РСЗО. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов, передает корреспондент УНН.

В Никополе повреждено более 400 жилых домов, а 11 полностью разрушены - ОВА

Цитата

«Днепропетровскую область обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами, работает ствольная артиллерия, РСЗО. Никопольский район – один из тех, которые враг активно обстреливает. В ночь на 10 августа был один из самых больших обстрелов Никопольского района. Ударили по Марганцу и Мировской громаде. Погибли 13 человек и 11 человек на данный момент ранены и находятся в больницах. В Никополе повреждено более 400 жилых домов, 11 – полностью разрушены», – сообщил Орлов.

Детали

Он добавил, что обстрелы Днепропетровской области ведутся с территории Запорожской области, а именно – с другой стороны водохранилища и из Энергодара. Поскольку на территории Никопольского района не расположены воинские части, то это, по словам Орлова, - направлена ​​атака на мирное население.

Напомним

Оккупанты обстреливают Никопольский район.

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