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В Нидерландах стартовали слушания по делу MH17: ожидается выступление родственников погибших

В Нидерландах стартовали слушания по делу MH17: ожидается выступление родственников погибших

Киев  •  УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В 11:12 по киевскому времени в Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о сбивании самолета Boeing на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Суд сегодня продолжает слушания по делу Гиркина, Пулатова, Харченко и Дубинского, которые были приостановлены 8 июля”, — заявил председательствующий судья Фредерик Стейнхаус.

Он добавил, что ни один из обвиняемых сегодня не явился в суд.

Стейнхаус добавил также, что сегодня — первый из 10 дней слушаний, которые пройдут в следующие 3 недели.

Детали

В ходе заседаний, которые продлятся с сегодняшнего дня и до 24 сентября, слово будет предоставлено представителям родных и близких погибших в катастрофе.

По словам Стейнхауса, во время слушаний, которые состоятся в ближайшие недели, более 90 родственников используют свое право на выступление.

Как уточнил ранее судья, на данный момент требования о компенсации подали в целом 299 родственников погибших. Часть из них планирует выступить с обращением к судьям и рассказать о том, как катастрофа отразилась на их жизни. Вслед за этим слушания должны будут продолжаться выступлениями представителей обвинения и защиты, которые должны будут представить свои аргументы относительно виновности или невиновности обвиняемых.

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Дело MH17

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Слушания по существу начались 7 июня.

Так, 10 июня 2020 года суд обсуждал материалы дела, предоставленные прокуратурой Нидерландов — фото и видеоматериалы, а также перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

Также на предыдущих заседаниях суд перешел к обсуждению роли обвиняемых по делу. Ими являются Игорь Гиркин с позывным “Стрелков”, Сергей Дубинский (“Хмурый”), Олег Пулатов (“Гюрза”) и Леонид Харченко (“Крот”). В частности, был обнародован ряд телефонных разговоров между обвиняемыми, которые среди прочего обсуждали Бук, из которого в результате и был сбит самолет.

18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.

Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркина, одного из подозреваемых. Сторона обвинения пыталась опровергнуть утверждение стороны защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.

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Уже 8 июля 2021 года суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о катастрофе Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году и приостановил слушания по существу до 6 сентября.

Справка

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.

В 2018 году, 24 мая, совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

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