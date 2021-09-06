У Нідерландах стартували слухання у справі MH17: очікується виступ родичів загиблих

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“Суд сьогодні продовжує слухання у справі Гіркіна, Пулатова, Харченка та Дубинського, які були призупинені 8 липня”, — заявив головуючий суддя Фредерік Стейнхаус.

Він додав, що жоден з обвинувачених сьогодні не з’явився у суді.

Стейнхаус додав також, що сьогодні — перший з 10 днів слухань, що пройдуть у наступні 3 тижні.

Деталі

В ході засідань, які триватимуть від сьогодні і до 24 вересня, слово буде надано представникам рідних і близьких загиблих у катастрофі.

Зі слів Стейнхауса, під час слухань, що відбудуться найближчими тижнями, більше 90 родичів використають своє право на виступ.

Як уточнив раніше головуючий суддя, на цей момент вимоги про компенсацію подали в цілому 299 родичів загиблих. Частина з них планує виступити зі зверненням до суддів і розповісти про те, як катастрофа відбилася на їх життя. Слідом за цим слухання повинні будуть тривати виступами представників звинувачення і захисту, які повинні будуть представити свої аргументи щодо винуватості або невинуватості обвинувачених.

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Справа MH17

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Слухання по суті почалися 7 червня.



Так, 10 червня 2020 року суд обговорював матеріали справи, надані прокуратурою Нідерландів — фото і відеоматеріали, а також перехоплені телефонні розмови і показання свідків.

Також на попередніх засіданнях суд перейшов до обговорення ролі обвинувачуваних у справі. Ними є Ігор Гіркін з позивним “Стрєлков”, Сергій Дубинський (“Хмурий”), Олег Пулатов (“Гюрза”) і Леонід Харченко (“Крот”). Зокрема, було оприлюднено низку телефонних розмов між обвинуваченими, які серед іншого обговорювали Бук, з якого в результаті і був збитий літак.

18 червня суд в Нідерландах завершив демонстрацію всіх доказів у справі про MH17.



Детально обговорювалася роль Ігоря Гіркіна, одного з підозрюваних. Сторона звинувачення намагалася спростувати твердження сторони захисту про те, що їх докази містять дезінформацію.

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Вже 8 липня 2021 року суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу Boeing МН17 над Донбасом в 2014 році і призупинив слухання по суті до 6 вересня.



Довідка

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Більшість загиблих — 196 осіб — були громадянами Нідерландів.

Відразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами і Малайзією, була створена Міжнародна спільна слідча група (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.

У 2018 році, 24 травня, спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.