Слідча група у справі MH17 шукає свідків в Курську. Там розташована бригада, якій належить сумнозвісний "Бук"

Цитата

"Нам хотілося б дізнатися, хто з 53-ї зенітної ракетної бригади прийняв рішення про відправку ЗРК БУК в Україні, хто був частиною екіпажу БУК, і на підставі якої інформації прийняли рішення запустити БУК-ракету. Родичі, друзі і близькі загиблих в цій трагедії заслуговують відповідь. Відповіді заслуговуєте і Ви. Відповіді можна знайти у Курську. За допомогою Вашої інформації ми зможемо розповісти всю історію повністю. Це заслуговують матері, батьки, сини і дочки 298 невинних жертв, щоб вони, через 7 років після трагедії, змогли, нарешті, закрити цю сумну сторінку історії", - про це йдеться в листах до жителів Курська.

Зразок листа опублікувала нідерландська поліція.

Деталі

У листі, наслідок зокрема закликає до загальної військової історії двох країн - Нідерландів і Росії, згадавши при цьому, як "в 1697 році цар Петро Перший відвідував Нідерланди, щоб навчитися тут ремеслу військової справи і суднобудування".

"Слідство, яке веде міжнародна Спільна слідча група (JIT), показало, що пасажирський Boeing MH17 був збитий ракетою, випущеною з зенітної ракетної установки Бук, що належить 53-й зенітної ракетної бригади з Курська. Можливо, для Вас цей факт - пляма на Вашому місті або на Вашій армії. Ми це розуміємо. Але правда все-таки повинна бути розказана, навіть якщо ця правда незручна", - підкреслює слідча група.

У листі йдеться, що JIT хотілося б отримати відповіді також від російських військових.

У зверненні також додається інструкція, як можна безпечним способом поділитися інформацією, наприклад фото або відеоматеріалами, зі слідством.

Справа MH17

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Слухання по суті почалися 7 червня.



Так, 10 червня 2020 року суд обговорював матеріали справи, надані прокуратурою Нідерландів - фото і відеоматеріали, а також перехоплені телефонні розмови і показання свідків.

Також на попередніх засіданнях суд перейшов до обговорення ролі обвинувачуваних у справі. Ними є Ігор Гіркін з позивним "Стрєлков", Сергій Дубинський ("Хмурий"), Олег Пулатов ("Гюрза") і Леонід Харченко ("Крот"). Зокрема, було оприлюднено низку телефонних розмов між обвинуваченими, які серед іншого обговорювали Бук, з якого в результаті і був збитий літак.

18 червня суд в Нідерландах завершив демонстрацію всіх доказів у справі про MH17.



Детально обговорювалася роль Ігоря Гіркіна, одного з підозрюваних. Сторона звинувачення намагалася спростувати твердження сторони захисту про те, що їх докази містять дезінформацію.

Вже 8 липня 2021 року суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу Boeing МН17 над Донбасом в 2014 році і призупинив слухання по суті до 6 вересня.



Довідка

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Відразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами і Малайзією, була створена Міжнародна спільна слідча група (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.

У 2018 році, 24 травня, спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.