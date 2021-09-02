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Следственная группа по делу MH17 ищет свидетелей в Курске. Там расположена бригада, которой принадлежит печально известный "Бук"

Следственная группа по делу MH17 ищет свидетелей в Курске. Там расположена бригада, которой принадлежит печально известный "Бук"

Киев  •  УНН

 • 25822 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Совместная Следственная Группа (JIT), ведущая следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, вновь ищет свидетелей, на этот раз — в российском городе Курск. Именно оттуда был отправлен зенитно-ракетный комплекс “Бук”, которым, по мнению следствия, и сбили самолет, передает УНН.

Цитата

“Нам хотелось бы узнать, кто из 53-й зенитной ракетной бригады принял решение об отправке ЗРК БУК в Украину, кто был частью экипажа БУК, и на основании какой информации приняли решение запустить БУК-ракету. Родственники, друзья и близкие погибших в этой трагедии заслуживают ответ. Ответы заслуживаете и Вы. Ответы можно найти в Курске. С помощью Вашей информации мы сможем рассказать всю историю полностью. Это заслуживают матери, отцы, сыновья и дочери 298 невинных жертв, чтобы они, спустя 7 лет после трагедии, смогли, наконец-то, закрыть эту печальную страницу истории”, — об этом говорится в письмах к жителям Курска.

Образец письма опубликовала нидерландская полиция.

Детали

В письме, следствие в частности взывает к общей военной истории двух стран — Нидерландов и России, упомянув при этом, как “в 1697 году царь Петр Первый посещал Нидерланды, чтобы научиться здесь ремеслу военного дела и судостроения”.

“Следствие, которое ведет международная Совместная следственная группа (JIT), показало, что пассажирский Boeing MH17 был сбит ракетой, выпущенной из зенитной ракетной установки Бук, принадлежащей 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Возможно, для Вас этот факт — пятно на Вашем городе или на Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная”, — подчеркивает следственная группа.

В письме говорится, что JIT хотелось бы получить ответы также от российских военных.

В обращении также прилагается инструкция, как можно безопастным способом поделиться информацией, например фото или видеоматериалами, со следствием.

Дело MH17

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Слушания по существу начались 7 июня.

Так, 10 июня 2020 года суд обсуждал материалы дела, предоставленные прокуратурой Нидерландов — фото и видеоматериалы, а также перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

Также на предыдущих заседаниях суд перешел к обсуждению роли обвиняемых по делу. Ими являются Игорь Гиркин с позывным “Стрелков”, Сергей Дубинский (“Хмурый”), Олег Пулатов (“Гюрза”) и Леонид Харченко (“Крот”). В частности, был обнародован ряд телефонных разговоров между обвиняемыми, которые среди прочего обсуждали Бук, из которого в результате и был сбит самолет.

18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.

Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркина, одного из подозреваемых. Сторона обвинения пыталась опровергнуть утверждение стороны защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.

Уже 8 июля 2021 года суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о катастрофе Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году и приостановил слушания по существу до 6 сентября.

Справка

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.

В 2018 году, 24 мая, совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

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