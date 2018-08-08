В Нидерландах произошло масштабное ДТП с тремя грузовиками

Инцидент произошел, когда один из грузовиков не смог затормозить вовремя и врезался в автоцистерну. Водитель грузовика пытался развернуть машину, сделав маневр в сторону придорожного рукава. Он, впрочем, не смог предотвратить столкновение и остановился у танкера на дороге. В свою очередь автоцистерна ударила третью машину, которая просто стояла в пробке.



В результате ДТП ни один из водителей не получил серьезных травм.



Как сообщал УНН, 6 августа у аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов. Сейчас количество пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге близ итальянской Болоньи выросло до 145 человек.



