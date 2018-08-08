У Нідерландах сталась масштабна ДТП з трьома вантажівками

Інцидент стався, коли одна з вантажівок не змогла загальмувати вчасно і врізалась в автоцистерну. Водій вантажівки намагався розвернути машину, зробивши маневр у бік придорожнього рукава. Він, втім не зміг запобігти зіткненню і зупинився біля танкера на дорозі. У свою чергу автоцистерна вдарила третю машину, яка просто стояла у пробці.



Внаслідок ДТП жоден з водіїв не отримав серйозних травм.



Як повідомляв УНН, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів. Наразі кількість постраждалих у результаті вибухів на кільцевій дорозі поблизу італійської Болоньї зросла до 145 осіб.



