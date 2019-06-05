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В Нидерландах несовершеннолетняя девушка умерла после эвтаназии

В Нидерландах несовершеннолетняя девушка умерла после эвтаназии

Киев  •  УНН

 • 18513 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что девушка страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии из-за того, что в детстве и подростковом возрасте подвергалась сексуальному насилию. Врачи сделали ей смертельную инъекцию через два дня после того, как ей исполнилось 17 лет — именно с этого возраста в стране разрешено получать такую услугу без разрешения родителей.

Родители Ноа не знали о таком решении и были шокированы случившимся. Девушка оставила в своей комнате пластиковый контейнер с прощальными письмами к родственникам и друзьям. Она провела много лет в психиатрических клиниках, а в 16 лет написала автобиографическую книгу «Побеждать или учиться», где описывала свою жизнь.

По голландским законам эвтаназия разрешена детям с 12 лет в том случае, если врач признает их страдания несовместимыми с жизнью. В 2017 году таким способом ушли из жизни 6,5 тысячи человек — примерно 4,5 процента от всех смертей в стране.

Ранее УНН сообщал, что самый пожилой ученый Австралии умер после эвтаназии.

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