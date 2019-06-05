У Нідерландах неповнолітня дівчина померла після евтаназії

Повідомляється, що дівчина страждала від посттравматичного стресового розладу, депресії і анорексії через те, що в дитинстві та підлітковому віці піддавалася сексуальному насильству. Лікарі зробили їй смертельну ін'єкцію через два дні після того, як їй виповнилося 17 років - саме з цього віку в країні дозволено отримувати таку послугу без дозволу батьків.

Батьки Ноа не знали про таке рішення і були шоковані тим, що сталося. Дівчина залишила в своїй кімнаті пластиковий контейнер з прощальними листами до родичів і друзів. Вона провела багато років в психіатричних клініках, а в 16 років написала автобіографічну книгу "Перемагати або вчитися", де описувала своє життя.

За голландськими законами евтаназія дозволена дітям з 12 років в тому випадку, якщо лікар визнає їхні страждання несумісними з життям. У 2017 році таким способом пішли з життя 6,5 тисячі осіб - приблизно 4,5 відсотка від усіх смертей в країні.

Раніше УНН повідомляв, що найстарший вчений Австралії помер після евтаназії.