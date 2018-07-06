В НФ заявили, что раскола в парламентской коалиции нет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Несмотря на срыв голосования по обновлению Центральной избирательной комиссии и решение фракции БПП не голосовать, пока этот вопрос не будет рассмотрен, раскола в коалиции нет. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Никто из коалиции не выходил, и присутствие наших коллег в сессионном зале подтверждает, что мы работаем дальше. Поэтому как бы кому не хотелось, как бы кто не рассказывал, что нарушены какие-то договоренности - коалиция продолжает работать. Поэтому нас ждут в 2019 году президентские и очередные парламентские выборы, которые будет проводить демократическая, сформирована и новая ЦИК", - заявил М.Бурбак.
Отметим, в БПП признали конфликт с "Народным фронтом" в вопросе обновления ЦИК. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что о расколе коалиции говорить нельзя, однако раскол в этом вопросе есть.
Как сообщал УНН, БПП и НФ еще не договорились по поводу нового председателя ЦИК. Парламентское большинство решает, какого именно кандидата от фракций не поддержать и кто именно возглавит ЦИК. БПП и "Народный фронт" считают, что именно их кандидат должен занять эту должность.
Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После этого фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что не будет голосовать в парламенте, если Рада не примет решение рассмотреть вопрос обновления состава ЦИК.