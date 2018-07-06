У НФ заявили, що розколу в парламентській коаліції немає

“Ніхто з коаліції не виходив, і присутність наших колег у сесійній залі підтверджує, що ми працюємо далі. Тому як би комусь не хотілось, як би хтось не розказував, що порушені якісь домовленості — коаліція продовжує працювати. Тому нас чекають у 2019 році президентські і чергові парламентські вибори, які буде проводити демократична, сформована і нова ЦВК”, — заявив М.Бурбак.

Зазначимо, у БПП визнали конфлікт з “Народним фронтом” у питанні оновлення ЦВК. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що про розкол коаліції говорити не можна, однак розкол у питанні оновлення ЦВК є.

Як повідомляв УНН, БПП та НФ ще не домовились щодо нового голови ЦВК. Парламентська більшість вирішує, якого саме кандидата від фракцій не підтримати і хто саме очолить ЦВК. БПП та “Народний фронт” вважають, що саме їх кандидат має зайняти цю посаду.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Після цього фракція “Блок Петра Порошенка” заявила, що не буде голосувати у парламенті, якщо Рада не ухвалить рішення розглянути питання оновлення складу ЦВК.