В НФ заявили, что не ведут торгов о назначении главы НБУ

"Меня несколько смущают слухи, которые ходят в кулуарах (парламента - ред.), относительно кадровых назначений. Кадровые вопросы важны, но слухи, кулуарщина, которая распространяется СМИ, не дают сосредоточиться на реформе. Еще раз повторяю позицию НФ - наш лидер Арсений Яценюк уверял, что не будет главой НБУ. Никаких торгов мы не ведем - это не базар. Мы также ждали рассмотрения вопроса о назначении председателя НБУ... Соберите под это 226 голосов - НФ свои голоса дает", - подчеркнул М.Бурбак.

Ранее сообщалось, что голосование об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование.

Позже источник во фракции "Народный фронт" сообщил УНН, что председателя Национального банка Украины в случае достижения согласия между Народным фронтом и БПП могут назначить на следующей пленарной неделе в четверг.