В НФ заявили, что не ведут торгов о назначении главы НБУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58259 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69575 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72489 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105714 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99609 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104280 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111278 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122737 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134230 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В НФ заявили, что не ведут торгов о назначении главы НБУ

В НФ заявили, что не ведут торгов о назначении главы НБУ

Киев  •  УНН

 • 8038 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Фракция "Народный фронт" не ведет никаких торгов о назначении председателя Национального банка Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции НФ Максим Бурбак, передает корреспондент УНН.

"Меня несколько смущают слухи, которые ходят в кулуарах (парламента - ред.), относительно кадровых назначений. Кадровые вопросы важны, но слухи, кулуарщина, которая распространяется СМИ, не дают сосредоточиться на реформе. Еще раз повторяю позицию НФ - наш лидер Арсений Яценюк уверял, что не будет главой НБУ. Никаких торгов мы не ведем - это не базар. Мы также ждали рассмотрения вопроса о назначении председателя НБУ... Соберите под это 226 голосов - НФ свои голоса дает", - подчеркнул М.Бурбак.

Ранее сообщалось, что голосование об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование.

Позже источник во фракции "Народный фронт" сообщил УНН, что председателя Национального банка Украины в случае достижения согласия между Народным фронтом и БПП могут назначить на следующей пленарной неделе в четверг.

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