У НФ заявили, що не ведуть торгів щодо призначення голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Фракція "Народний фронт" не веде жодних торгів щодо призначення голови Національного банку України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції НФ Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
“Мене дещо бентежать чутки, які ходять кулуарами (парламенту — ред.), стосовно кадрових призначень. Кадрові питання важливі, але чутки, кулуарщина, яка поширюється ЗМІ, не дає зосередитись на реформі. Ще раз повторюю позицію НФ — наш лідер Арсеній Яценюк запевняв, що не буде головою НБУ. Ніяких торгів ми не ведемо — це не базар. Ми також чекали розгляду питання щодо призначення голови НБУ... Зберіть під це 226 голосів — НФ свої голоси дає”, — підкреслив М.Бурбак.
Раніше повідомлялось, що голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось, через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування.
Пізніше джерело в фракції “Народний фронт” повідомило УНН, що голову Національного банку України в разі досягнення згоди між Народним фронтом і БПП можуть призначити наступного пленарного тижня у четвер.