В небе над Украиной ночью уничтожена ракета Х-59 и 3 из 9 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили вражескую ракету Х-59 и 3 из 9 ударных дронов типа Shahed. Российские войска в целом атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Об этом сообщили в четверг Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
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"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударные БпЛА "Shahed-136/131", - отметили в ВС ВСУ в Telegram.
Детали
Как сообщается, оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными БпЛА типа “Shahed”, управляемыми авиационными и зенитными ракетами с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября.
Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения:
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- 5 баллистических ракет "Искандер М";
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- 1 зенитная управляемая ракета С-300;
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- 1 управляемая авиационная ракета Х-59;
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- 1 крылатая ракета (тип уточняется);
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- 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
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"Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. О последствиях и пострадавших будут сообщать местные военные администрации", - указали в ВС ВСУ.
Напомним
Под утро над Криворожским районом сбили ракету.