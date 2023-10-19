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В небе над Украиной ночью уничтожена ракета Х-59 и 3 из 9 "шахедов"

Киев • УНН

 • 203455 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили вражескую ракету Х-59 и 3 из 9 ударных дронов типа Shahed. Российские войска в целом атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Об этом сообщили в четверг Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В небе над Украиной ночью уничтожена ракета Х-59 и 3 из 9 "шахедов"

Цитата

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударные БпЛА "Shahed-136/131", - отметили в ВС ВСУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными БпЛА типа “Shahed”, управляемыми авиационными и зенитными ракетами с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения:

  • 5 баллистических ракет "Искандер М";
  • 1 зенитная управляемая ракета С-300;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59;
  • 1 крылатая ракета (тип уточняется);
  • 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. О последствиях и пострадавших будут сообщать местные военные администрации", - указали в ВС ВСУ.

Напомним

Под утро над Криворожским районом сбили ракету.

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