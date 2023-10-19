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У небі над Україною вночі знищено ракету Х-59 та 3 з 9 "шахедів"

Київ • УНН

 • 203455 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сили оборони у небі над Україною вночі знищили ворожу ракету Х-59 та 3 з 9 ударних дронів типу Shahed. Російські війська загалом атакували балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними дронами, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Про це повідомили у четвер Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

У небі над Україною вночі знищено ракету Х-59 та 3 з 9 "шахедів"

Цитата

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59; три ударні БпЛА "Shahed-136/131", - зазначили у ПС ЗСУ у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами з 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

  • 5 балістичних ракет "Іскандер М";
  • 1 зенітна керована ракета С-300;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59;
  • 1 крилата ракета (тип уточнюється);
  • 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації", - вказали у ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Під ранок над Криворізьким районом збили ракету.

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