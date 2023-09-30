В небе над Херсонщиной уничтожен российский БпЛА "Мерлин-ВР"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Херсонской области силами противовоздушной обороны уничтожили российский разведывательный беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, информирует УНН.
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“30 сентября 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР”, - говорится в сообщении в Telegram.
Дополнение
В ночь на 30 сентября на южном направлении противовоздушная оборона Украины уничтожила 30 ударных беспилотников врага. 20 дронов сбили – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области.