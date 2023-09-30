У небі над Херсонщиною знищено російський БпЛА "Мерлін-ВР"

Цитата

“30 вересня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення

У ніч на 30 вересня на південному напрямку протиповітряна оборона України знищила 30 ударних безпілотників ворога. 20 дронів збили – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.