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У небі над Херсонщиною знищено російський БпЛА "Мерлін-ВР"

У небі над Херсонщиною знищено російський БпЛА "Мерлін-ВР"

Київ • УНН

 • 149243 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Херсонській області силами протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України, інформує УНН.

Цитата

“30 вересня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення

У ніч на 30 вересня на південному напрямку протиповітряна оборона України знищила 30 ударних безпілотників ворога. 20 дронів збили – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.

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