В НБУ пообещали стабильную гривну

“Провалы курса 2014-2016 годов объясняются военным конфликтом, в результате которого Украина потеряла как некоторые внутренние, так и внешние рынки. Сыграла также роль и реализация накопленного дисбаланса”, — пояснил он.

Сейчас, по словам специалиста, ситуация стабилизировалась, а существующие риски являются вполне регулируемыми.

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