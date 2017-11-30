В НБУ пообещали стабильную гривну
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Национальном банке уверяют, что не прогнозируются сильные колебания курса гривны. Об этом заявил Дмитрий Сологуб, заместитель главы Нацбанка во время конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает корреспондент УНН.
“Провалы курса 2014-2016 годов объясняются военным конфликтом, в результате которого Украина потеряла как некоторые внутренние, так и внешние рынки. Сыграла также роль и реализация накопленного дисбаланса”, — пояснил он.
Сейчас, по словам специалиста, ситуация стабилизировалась, а существующие риски являются вполне регулируемыми.
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