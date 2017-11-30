У НБУ пообіцяли стабільну гривню
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Національному банку запевняють, що наразі не прогнозуються сильні коливання курсу гривні. Про це заявив Дмитро Сологуб, заступник глави Нацбанку під час конференції міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає кореспондент УНН.
"Провали курсу 2014-2016 років пояснюються військовим конфліктом, в результаті якого Україна втратила як деякі внутрішні, так і зовнішні ринки. Зіграла також роль і реалізація накопиченого дисбалансу", - пояснив він.
Зараз, за словами фахівця, ситуація стабілізувалася, а існуючі ризики є цілком регульованими.
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