У НБУ пообіцяли стабільну гривню

"Провали курсу 2014-2016 років пояснюються військовим конфліктом, в результаті якого Україна втратила як деякі внутрішні, так і зовнішні ринки. Зіграла також роль і реалізація накопиченого дисбалансу", - пояснив він.

Зараз, за ​​словами фахівця, ситуація стабілізувалася, а існуючі ризики є цілком регульованими.

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