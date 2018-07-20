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В НБУ назвали шаги для преодоления молодежной безработицы

В НБУ назвали шаги для преодоления молодежной безработицы

Киев  •  УНН

 • 19329 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Преодолению молодежной безработицы будет способствовать оптимизация работы центров занятости, совершенствование образовательных программ для получения молодежью необходимых для практической работы знаний и навыков, расширение программ стажировки и практики для студентов до получения диплома. Об этом говорится в июльском “Инфляционном отчете” НБУ, передает УНН.

“Дорогами преодоления молодежной безработицы могут быть оптимизация работы центров занятости, в том числе через сотрудничество с частным бизнесом, дальнейшее совершенствование образовательных программ с целью приближения знаний и навыков, которые получает молодежь во время обучения, к квалификационным требованиям работодателей, расширение программ стажировки и практики для студентов до получения диплома и т.д.”, — говорится в документе.

Как уточнили в НБУ, несмотря на восстановление украинской экономики после кризиса 2014 — 2015 годов, уровень безработицы в Украине остается на высоком уровне (9,3% в 2016 году и 9,5% — в 2017-м).

“Длительная безработица имеет негативные последствия как для отдельных лиц, так и для экономики в целом из-за потери человеческого капитала, сокращениея частного потребления, негативного влияния на будущий уровень заработной платы и многочисленные социальные последствия”, — пояснили в Нацбанке и добавили, что больше всего эти проблемы присущи молодежной безработице.

В частности, по данным исследований, молодежь — одна из наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда. Высокий уровень безработицы населения в возрасте 15 — 24 года обусловлен тем, что значительная часть молодых людей в таком возрасте не имеет необходимых профессиональных навыков, опыта работы, отвечающих требованиям работодателей.

В Украине среди молодых людей в возрасте 15 — 24 года преобладает доля экономически неактивной молодежи (в 2017 году — почти 65,6%), поскольку большинство молодых людей в таком возрасте учится (почти 85% неактивного населения в возрасте 15 — 24 года составляли ученики и студенты).

По данным Госстата, в 2017 году количество безработной молодежи в возрасте 15 — 24 года составляло более 15% всего безработного населения Украины и 18,9% экономически активного населения соответствующего возраста.

Напомним, в теневом секторе экономики Украины работает 3,5 млн человек — это 22% занятого населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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