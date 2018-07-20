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У НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Подоланню молодіжного безробіття сприятиме оптимізація роботи центрів зайнятості, удосконалення освітніх програм для набуття молоддю необхідних для практичної роботи знань та навичок, розширення програм стажування і практики для студентів до отримання диплома. Про це йдеться у липневому “Інфляційному звіті” НБУ, передає УНН.

“Шляхами подолання молодіжного безробіття можуть бути оптимізація роботи центрів зайнятості, зокрема через співпрацю з приватним бізнесом, подальше удосконалення освітніх програм з метою наближення знань та навичок, які отримує молодь під час навчання, до кваліфікаційних вимог роботодавців, розширення програм стажування і практики для студентів до отримання диплома тощо”, — сказано у документі.

Як уточнили в НБУ, незважаючи на відновлення української економіки після кризи 2014 — 2015 років, рівень безробіття в Україні залишається на високому рівні (9,3% у 2016 році та 9,5% — у 2017-му).

“Тривале безробіття має негативні наслідки як для окремих осіб, так і для економіки в цілому через втрату людського капіталу, скорочення приватного споживання, негативний вплив на майбутній рівень заробітної плати і численні соціальні наслідки”, — пояснили у Нацбанку та додали, що найбільше ці проблеми притаманні молодіжному безробіттю.

Зокрема, за даними досліджень, молодь — одна з найуразливіших категорій населення на ринку праці. Високий рівень безробіття населення у віці 15 — 24 роки зумовлений тим, що значна частина молодих людей у такому віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі відповідають вимогам роботодавців.

В Україні серед молодих людей у віці 15 — 24 роки переважає частка економічно неактивної молоді (в 2017 році — майже 65,6%), оскільки більшість молодих людей у такому віці навчається (майже 85% неактивного населення у віці 15 — 24 роки становили учні та студенти).

За даними Держстату, у 2017 році кількість безробітної молоді віком 15 — 24 роки становила більш ніж 15% усього безробітного населення України та 18,9% економічно активного населення відповідного віку.

Нагадаємо, у тіньовому секторі економіки України працює 3,5 млн осіб — це 22% зайнятого населення.

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