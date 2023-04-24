В национальном парке Чада заметили львицу, которую считали "вымершей"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В чадском национальном парке Сена-Ура, где львов не видели с 2004 года и до сих пор считали вымершими, заметили представительницу рода. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Фотографию львицы опубликовала команда природоохранников Чада и нью-йоркского Общества охраны дикой природы (WCS).
"На фото изображена замечательная, очень здоровая взрослая львица, возрастом около пяти лет", - рассказал BBC исполнительный директор Программы больших кошек WCS Люк Хантер.
"Я уверен, что она не одна", - добавил он.
Снимок был сделан удаленной камерой на заповедной территории еще в феврале, а опубликовали его только в прошлый четверг.
"Это очень обнадеживающе, потому что самки являются основой любой популяции львов, и они не являются большими путешественниками: они живут там, где есть добыча и где безопасно воспитывать своих детенышей", - сказал Хантер.
Он добавил, что ее присутствие является ранним признаком восстановления популяции львов.
В 2014 году Красный список животных, находящихся под угрозой исчезновения, пришел к выводу, что львы в Сена-Ура вымерли. Но оказалось, что это не так.
Доктор Хантер говорит, что в дикой природе осталось около 22 000-24 000 львов, подавляющее большинство из которых принадлежат к южному подвиду, обитающему на востоке и юге Африки. В западной и центральной Африке насчитывается менее 1 000 северных львов.