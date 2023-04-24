У національному парку Чаду помітили левицю, яку вважали "вимерлою"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У чадському національному парку Сена-Ура, де левів не бачили з 2004 року і до цього часу вважали вимерлими, помітили представницю роду. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Фотографію левиці опублікувала команда природоохоронців Чаду та нью-йоркського Товариства охорони дикої природи (WCS).
"На фото зображена чудова, дуже здорова доросла левиця, віком близько п'яти років", - розповів BBC виконавчий директор Програми великих кішок WCS Люк Хантер.
"Я впевнений, що вона не одна", - додав він.
Знімок був зроблений віддаленою камерою на заповідній території ще в лютому, а опублікували його тільки у минулий четвер.
"Це дуже обнадійливо, тому що самки є основою будь-якої популяції левів, і вони не є великими мандрівниками: вони живуть там, де є здобич і де безпечно виховувати своїх дитинчат", - сказав Хантер.
Він додав, що її присутність є ранньою ознакою відновлення популяції левів.
У 2014 році Червоний список тварин, що перебувають під загрозою зникнення, дійшов висновку, що леви в Сена-Ура вимерли. Але виявилося, що це не так.
Доктор Хантер каже, що в дикій природі залишилося близько 22 000-24 000 левів, переважна більшість з яких належать до південного підвиду, що мешкають на сході та півдні Африки. У західній і центральній Африці налічується менш як 1 000 північних левів.