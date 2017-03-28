В Нацгвардии создали горно-патрульную роту для дежурства в Карпатах

Министр внутренних дел Арсенал Аваков отметил, что подразделение будет базироваться в Ивано-Франковской области. Его бойцы будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в горных селах.

По его словам, сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне и уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах.

"Основной функцией вновь роты является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности. Кроме того, при необходимости указанное подразделение Национальной гвардии Украины будет привлекаться для оказания помощи соответствующим органам и службам для проведения поиска граждан и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций ", - отметил глава МВД.

Как сообщал УНН, полицейскую сеть противодействия домашнему насилию презентовали в Украине.