У Нацгвардії створили гірсько-патрульну роту для чергування в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Національній гвардії створили гірсько-патрульну роту, підрозділ базуватиметься на Івано-Франківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Міністр внутрішніх справ Арсенал Аваков зазначив, що підрозділ базуватиметься на Івано-Франківщині. Його бійці допомагатимуть правоохоронцям та охоронятимуть громадський порядок у гірських селах.
За його словами, нині військові готуються до виконання завдань на полігоні та вже навесні вийдуть на перше чергування у Карпатах.
“Основною функцією новоствореної роти є забезпечення безпеки громадян і туристів в гірсько-лісистій місцевості. Окрім того, за необхідності зазначений підрозділ Національної гвардії України буде залучатися для надання допомоги відповідним органам і службам для проведення пошуку громадян та евакуації населення під час надзвичайних ситуацій”, — зазначив глава МВС.
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