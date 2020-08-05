В Нацгвардии опровергли информацию о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86575 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102494 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127629 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107821 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127971 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101390 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102190 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104067 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

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В Нацгвардии опровергли информацию о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора

В Нацгвардии опровергли информацию о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора

Киев  •  УНН

 • 39560 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальная гвардия Украины опровергла неправдивую информацию о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора Института ядерных исследований НАН Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe НГУ.

"Официальное опровержение ложной информации о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора Института ядерных исследований НАН Украины.

3.08.2020 года на интернет-ресурсах было размещено видео, в котором освещено якобы несанкционированное проникновение на ядерный реактор Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины. Отдельные издания ошибочно отметили ложную информацию о том, что объект, изображенный на видео является ядерным реактором и находится под охраной специальной комендатуры охраны Института ядерных исследований НАН Украины 22 отдельной бригады НГУ. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле объект, изображенный на видео, не находится под охраной Национальной гвардии Украины и является технической зданием магнитного зала изотопного циклотрона У-240.

"Изотопный циклотрон не является ядерным реактором, и не содержит ядерного топлива. Изотопный циклотрон У-240 с его элементами последнее время, до введения карантинных мероприятий использовался специалистами Института ядерных исследований для проведения занятий со студентами и учащимися старших классов. Следует отметить, что на территории Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины находится ядерный реактор, который расположен в другой части института. Его надежную охрану обеспечивает должным образом специальная комендатура охраны Института ядерных исследований НАН Украины 22 отдельной бригады НГУ", - указано в сообщении.

Сообщается, что этот объект оборудован современными инженерно-техническими средствами системы физической защиты, что делает практически невозможным несанкционированное проникновение.

Напомним, в Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов.

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