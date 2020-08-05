В Нацгвардии опровергли информацию о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальная гвардия Украины опровергла неправдивую информацию о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора Института ядерных исследований НАН Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe НГУ.
"Официальное опровержение ложной информации о проникновении блогеров на территорию ядерного реактора Института ядерных исследований НАН Украины.
3.08.2020 года на интернет-ресурсах было размещено видео, в котором освещено якобы несанкционированное проникновение на ядерный реактор Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины. Отдельные издания ошибочно отметили ложную информацию о том, что объект, изображенный на видео является ядерным реактором и находится под охраной специальной комендатуры охраны Института ядерных исследований НАН Украины 22 отдельной бригады НГУ. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на самом деле объект, изображенный на видео, не находится под охраной Национальной гвардии Украины и является технической зданием магнитного зала изотопного циклотрона У-240.
"Изотопный циклотрон не является ядерным реактором, и не содержит ядерного топлива. Изотопный циклотрон У-240 с его элементами последнее время, до введения карантинных мероприятий использовался специалистами Института ядерных исследований для проведения занятий со студентами и учащимися старших классов. Следует отметить, что на территории Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины находится ядерный реактор, который расположен в другой части института. Его надежную охрану обеспечивает должным образом специальная комендатура охраны Института ядерных исследований НАН Украины 22 отдельной бригады НГУ", - указано в сообщении.
Сообщается, что этот объект оборудован современными инженерно-техническими средствами системы физической защиты, что делает практически невозможным несанкционированное проникновение.
Напомним, в Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов.