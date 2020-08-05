У Нацгвардії спростували інформацію про проникнення блогерів на територію ядерного реактора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Національна гвардія України спростувала неправдиву інформацію про проникнення блогерів на територію ядерного реактора Інституту ядерних досліджень НАН України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НГУ.
“Офіційне спростування неправдивої інформації щодо проникнення блогерів на територію ядерного реактора Інституту ядерних досліджень НАН України
3.08.2020 року на інтернет-ресурсах було розміщено відео, в якому висвітлено нібито несанкціоноване проникнення на ядерний реактор Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Окремі видання помилково зазначили неправдиву інформацію про те, що об’єкт, зображений на відео є ядерним реактором та знаходиться під охороною спеціальної комендатури з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України 22 окремої бригади НГУ. Ця інформація не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що насправді об’єкт, зображений на відео, не знаходиться під охороною Національної гвардії України та є технічною будівлею магнітного залу Ізотопного циклотрону У-240.
“Ізотопний циклотрон не є ядерним реактором, та не містить ядерного палива. Ізотопний циклотрон У-240 з його елементами останнім часом, до введення карантинних заходів використовувався фахівцями Інституту ядерних досліджень для проведення занять із студентами та учнями старших класів. Слід зазначити, що на території Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України знаходиться ядерний реактор, який розташований у іншій частині інституту. Його надійну охорону забезпечує належним чином спеціальна комендатура з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України 22 окремої бригади НГУ”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що цей об’єкт обладнаний сучасними інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту, що робить практично неможливим несанкціоноване проникнення.
Нагадаємо, в Японії зупинять атомний реактор через відсутність захисту від терористів.