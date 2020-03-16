В Японії зупинять атомний реактор через відсутність захисту від терористів

КИЇВ. 16 березня. УНН. Японська електроенергетична компанія Kyushu Electric Power почала в понеділок роботи по зупинці ядерного реактора на своїй АЕС “Сендай” на південно-західному острові Кюсю через те, що на ньому не було вжито необхідних заходів для захисту від можливої ​​загрози з боку терористів. Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo, інформує УНН.