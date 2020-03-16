В Японії зупинять атомний реактор через відсутність захисту від терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Японська електроенергетична компанія Kyushu Electric Power почала в понеділок роботи по зупинці ядерного реактора на своїй АЕС “Сендай” на південно-західному острові Кюсю через те, що на ньому не було вжито необхідних заходів для захисту від можливої загрози з боку терористів. Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo, інформує УНН.
Зазначається, що установка там потрібного обладнання і перевірки на безпеку будуть проводитися до грудня.
Після аварії на АЕС “Фукусіма-1” навесні 2011 року японська влада зажадали від операторів атомних станцій прийняти на них додаткові жорсткі заходи безпеки. Зокрема, енергоблоки повинні витримати пряме падіння літака, захопленого терористами-смертниками або керованого дистанційно. Повинні бути також укріплені системи охолодження і енергопостачання реакторів.
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Власники АЕС в Японії не вкладаються в графіки проведення таких робіт. Зокрема, вони запізнюються і на другому реакторі станції “Сендай”, і на АЕС “Такахама” на головному острові країни Хонсю.
Нагадаємо, на японській АЕС стався серйозний збій при підготовці до вилучення ядерного палива.