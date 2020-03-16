В Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Японская электроэнергетическая компания Kyushu Electric Power начала в понедельник работы по остановке ядерного реактора на своей АЭС “Сендай” на юго-западном острове Кюсю из-за того, что на нем не были приняты необходимые меры для защиты от возможной угрозы со стороны террористов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo, передает УНН.
Отмечается, что установка там необходимого оборудования и проверки на безопасность будут проводиться до декабря.
После аварии на АЭС “Фукусима-1” весной 2011 года японские власти потребовали от операторов атомных станций принять на них дополнительные жесткие меры безопасности. В частности, энергоблоки должны выдержать прямое падение самолета, захваченного террористами-смертниками или управляемого дистанционно. Должны быть также укреплены системы охлаждения и энергоснабжения реакторов.
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Владельцы АЭС в Японии не укладываются в графики проведения таких работ. В частности, они опаздывают и на втором реакторе станции “Сендай”, и на АЭС “Такахама” на главном острове страны Хонсю.
Напомним, на японской АЭС произошел серьезный сбой при подготовке к изъятию ядерного топлива.