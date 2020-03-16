В Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов

КИЕВ. 16 марта. УНН. Японская электроэнергетическая компания Kyushu Electric Power начала в понедельник работы по остановке ядерного реактора на своей АЭС “Сендай” на юго-западном острове Кюсю из-за того, что на нем не были приняты необходимые меры для защиты от возможной угрозы со стороны террористов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo, передает УНН.