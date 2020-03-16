В Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105632 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108445 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110371 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119130 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102173 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106300 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106812 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130509 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов

В Японии остановят атомный реактор из-за отсутствия защиты от террористов

Киев  •  УНН

 • 13255 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Японская электроэнергетическая компания Kyushu Electric Power начала в понедельник работы по остановке ядерного реактора на своей АЭС “Сендай” на юго-западном острове Кюсю из-за того, что на нем не были приняты необходимые меры для защиты от возможной угрозы со стороны террористов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo, передает УНН.

Отмечается, что установка там необходимого оборудования и проверки на безопасность будут проводиться до декабря.

После аварии на АЭС “Фукусима-1” весной 2011 года японские власти потребовали от операторов атомных станций принять на них дополнительные жесткие меры безопасности. В частности, энергоблоки должны выдержать прямое падение самолета, захваченного террористами-смертниками или управляемого дистанционно. Должны быть также укреплены системы охлаждения и энергоснабжения реакторов.

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Владельцы АЭС в Японии не укладываются в графики проведения таких работ. В частности, они опаздывают и на втором реакторе станции “Сендай”, и на АЭС “Такахама” на главном острове страны Хонсю.

Напомним, на японской АЭС произошел серьезный сбой при подготовке к изъятию ядерного топлива.

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