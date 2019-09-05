В Нацбанке сообщили, повлияют ли выплаты МВФ на валютный рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Полный расчет с Международным валютным фондом по программе stand-by, а также выплаты задолженности по еврооблигациям, эмитированным в иностранной валюте, и процентов по ним не повлияли на валютный рынок, поскольку были заложены в макроэкономические прогнозы НБУ. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе Украина полностью рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была начата в 2014 году, а также Министерство финансов выплатило задолженность по еврооблигациям, эмитированным в иностранной валюте, и проценты по ним. Эти выплаты были заложены в наши макроэкономические прогнозы и абсолютно никак не повлияли на валютный рынок", - отметил Смолий.
По его словам, выплаты были предусмотрены в графике обслуживания долга, поэтому риски их влияния на валютный рынок были нивелированы.
Напомним, на днях Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.
Также Украина погасила евробонды на 661 млн долл., выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в размере 444 млн долл.