В Нацбанке сообщили, повлияют ли выплаты МВФ на валютный рынок

"На этой неделе Украина полностью рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была начата в 2014 году, а также Министерство финансов выплатило задолженность по еврооблигациям, эмитированным в иностранной валюте, и проценты по ним. Эти выплаты были заложены в наши макроэкономические прогнозы и абсолютно никак не повлияли на валютный рынок", - отметил Смолий.

По его словам, выплаты были предусмотрены в графике обслуживания долга, поэтому риски их влияния на валютный рынок были нивелированы.

Напомним, на днях Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.



Также Украина погасила евробонды на 661 млн долл., выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в размере 444 млн долл.