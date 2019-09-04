Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році. Про це повідомили в Нацбанку України, передає УНН.
За інформацією НБУ, останній платіж становив 156,4 млн долларів США в еквіваленті.
Нагадаємо, під час візиту місії МВФ в Україну секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що поточна програма співпраці України і Міжнародного валютного фонду Stand-by залишається в силі.
Також нагадаємо, глава Ради НБУ Данилишин заявляв, що нову програму з МВФ можна очікувати не раніше вересня-жовтня.