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Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by

Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by

Київ • УНН

 • 19828 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році. Про це повідомили в Нацбанку України, передає УНН.

За інформацією НБУ, останній платіж становив 156,4 млн долларів США в еквіваленті.

Нагадаємо, під час візиту місії МВФ в Україну секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що поточна програма співпраці України і Міжнародного валютного фонду Stand-by залишається в силі.

Також нагадаємо, глава Ради НБУ Данилишин заявляв, що нову програму з МВФ можна очікувати не раніше вересня-жовтня.

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