Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Об этом сообщили в Нацбанке Украины, передает УНН.
По информации НБУ, последний платеж составлял 156,4 млн долларов США в эквиваленте.
Напомним, во время визита миссии МВФ в Украину секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что текущая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда Stand-by остается в силе.
Также напомним, глава Совета НБУ Данилишин заявлял, что новую программу с МВФ можно ожидать не раньше сентября-октября.